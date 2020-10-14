Легенда бокса Майк Тайсон заставил серьезно волноваться своих фанатов. Во время интервью в прямом эфире британского телеканала 54-летний спортсмен едва не уснул.

Отвечая на вопрос — выйдет ли он на ринг с профессионалом Роем Джонсом-младшим, Тайсон на несколько секунд закрыл глаза и задремал. Поклонники легенды бокса тут же усомнились в том, что ветеран спорта выдержит новые испытания.

Позже Тайсон признался, что он просто устал. А интервью состоялось в тот момент, когда он обычно уже спит.