Вертолет Ми-28НМ ударил по пункту управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Разведка подтвердила поражение цели.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Ми-28НМ поразил личный состав и пункт управления беспилотниками ВСУ

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ уничтожил личный состав и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом военнослужащие получили от разведки координаты целей, расположенных в зоне ответственности группировки войск «Запад».

При выполнении боевого задания экипаж вертолета нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по указанному району.  Разведка подтвердила поражение заданной цели. После завершения операции Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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