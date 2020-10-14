Цех по переработке полиматериалов полыхает под Ростовом-на-Дону

Цех по переработке полиматериалов горит в городе Батайске Ростовской области. Как сообщает ТАСС, сообщение о пожаре на улице Промышленной, 15 поступило на пульт дежурного в 06.36 по московскому времени.

Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. К настоящему времени огонь охватил 900 квадратных метров.

Как отмечают в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области, в борьбе с огнем принимают участие 77 человек, задействовано 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 64 человека и 17 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.