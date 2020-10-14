Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху

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Решение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном стало итогом трехсторонних консультаций.

Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

Глава МИД Армении высоко оценил участие России в переговорах по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве.

Детали встречи Зограб Мнацаканян озвучивать не стал, но подчеркнул, очень важную роль в дискуссиях сыграл министр иностранных дел Сергей Лавров. Итогом трехсторонних консультаций глав МИД России, Армении и Азербайджана стало решение о прекращении огня.

Между тем, говорить о полном перемирии пока не приходится. Ереван опубликовал видео уничтожения азербайджанского танка. При этом, где и когда была взорвана военная техника, Минобороны не уточнило. Несколькими часами ранее об уничтожении ракетных комплексов на территории Армении заявили в Баку.

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