Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху

Глава МИД Армении высоко оценил участие России в переговорах по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве.

Детали встречи Зограб Мнацаканян озвучивать не стал, но подчеркнул, очень важную роль в дискуссиях сыграл министр иностранных дел Сергей Лавров. Итогом трехсторонних консультаций глав МИД России, Армении и Азербайджана стало решение о прекращении огня.

Между тем, говорить о полном перемирии пока не приходится. Ереван опубликовал видео уничтожения азербайджанского танка. При этом, где и когда была взорвана военная техника, Минобороны не уточнило. Несколькими часами ранее об уничтожении ракетных комплексов на территории Армении заявили в Баку.