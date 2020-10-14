Убило окном: СК РФ разбирается в обстоятельствах гибели россиянина в Турции

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Нюра Незванова
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Трагедия произошла в гостинице в районе Чолаклы провинции Анталья.

Убило окном: СК РФ разбирается в обстоятельствах гибели россиянина в Турции

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели российского туриста в Турции.

Сообщается, что житель Татарстана трагически скончался в отеле в районе Чолаклы провинции Анталья, его придавило автоматическим окном в гостинице.

Мужчина отдыхал в солнечной Турции вместе с семьей. Как произошла трагедия доподлинно неизвестно — супруга погибшего с дочерью ушли на вечернее мероприятие, а когда вернулись обнаружили мертвого главу семейства. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность оконной системы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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