Убило окном: СК РФ разбирается в обстоятельствах гибели россиянина в Турции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели российского туриста в Турции.

Сообщается, что житель Татарстана трагически скончался в отеле в районе Чолаклы провинции Анталья, его придавило автоматическим окном в гостинице.

Мужчина отдыхал в солнечной Турции вместе с семьей. Как произошла трагедия доподлинно неизвестно — супруга погибшего с дочерью ушли на вечернее мероприятие, а когда вернулись обнаружили мертвого главу семейства. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность оконной системы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.