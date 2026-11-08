Рацион российских солдат оказался лучше питания космонавтов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

При составлении меню для военных учитывают энергетическую ценность продуктов и содержание витаминов.

Чем кормят российских солдат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов

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Замглавы Минобороны Солодчук: питание российских солдат лучше, чем у космонавтов

Армейский продуктовый набор в России превосходит рацион космонавтов по калорийности и пищевой ценности. Об этом заявил начальник тыла Вооруженных сил России (ВС РФ), заместитель министра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук в программе на федеральном канале.

По его словам, при составлении рациона для военнослужащих учитывают не только необходимую калорийность, но и пищевую ценность продуктов, а также содержание витаминов.

Солодчук также рассказал, что российские военные получили специальное оборудование для самостоятельной заготовки продовольствия. В частности, в распоряжении подразделений появились дегидраторы и вакууматоры. С их помощью можно готовить сушеные и вяленые мясные продукты, которые удобно хранить и использовать в дальнейшем.

Замглавы Минобороны перечислил и ежедневные нормы питания российского солдата. В течение суток военнослужащему полагается 250 граммов мяса, 600 граммов картофеля и 300 граммов овощей. Кроме того, в меню предусмотрены молоко, сливочное масло и сыр.

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