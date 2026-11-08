Удерживали и насиловали: поиск работы обернулся кошмаром для 26-летней петербурженки

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 1 508 0

По ее словам, двое мужчин заперли ее в квартире, заставляли употреблять алкоголь и отобрали документы.

Девушку изнасиловали после собеседования на должность няни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Девушку в Санкт-Петербурге изнасиловали после собеседования на должность няни

В Санкт-Петербурге двое мужчин, предположительно, удерживали в квартире и подвергли сексуальному насилию 26-летнюю девушку, пришедшую устраиваться на работу няней. Вместо собеседования соискательница оказалась запертой в помещении, а выбраться ей удалось только на следующее утро. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Инцидент произошел в квартире на Пейзажной улице. Девушка пришла по поводу вакансии няни, однако встреча с предполагаемыми работодателями приняла неожиданный оборот.

По словам пострадавшей, двое мужчин не позволили ей покинуть помещение и начали принуждать к употреблению алкоголя. Один из них, как утверждает заявительница, впоследствии изнасиловал ее.

Кроме того, у девушки отобрали документы, что еще больше осложнило ее положение.

Утром 26-летней петербурженке удалось выбраться из квартиры. После побега она обратилась в полицию и рассказала о произошедшем.

Правоохранители задержали обоих мужчин. Пострадавшую направили на медицинское обследование, результаты которого могут иметь значение для установления обстоятельств предполагаемого преступления.

В настоящее время следователи выясняют подробности случившегося. Процессуальный статус задержанных и информация о возбуждении уголовного дела пока не уточняются.

Обстоятельства предполагаемого нападения известны со слов заявительницы. Окончательную правовую оценку действиям мужчин должны дать следственные органы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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