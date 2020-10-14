Кравец задумалась о браке с пожарным после заявления Самбурской

Модель и певица Алена Кравец предупредила Настасью Самбурскую о разочаровании, которое может постичь актрису, если она будет выбирать будущего мужа исключительно по толщине кошелька. Ранее артистка скептически отнеслась к вопросу — смогла бы она соединить себя узами брака с пожарным или следователем. В ответе девушка указала на низкие зарплаты представителей этих профессий. За это ее подвергли жесткой критике в соцсетях.

По словам Кравец, главное, чтобы между людьми были настоящие чувства. Тогда будет не важно, какой род деятельности у избранника, и сколько он зарабатывает. Попытка же выйти замуж по расчету может закончиться плачевно.

«Дело, конечно, каждого, на самом деле. Значит, наверное, для Анастасии важнее все-таки материальная составляющая. Просто те люди, которые уже познали материальное [богатство] и стали самодостаточными… Хотя, мне кажется, Анастасия хорошо зарабатывает, неплохо, да? Мне кажется, когда люди по-настоящему влюбляются, любят, то совершенно не имеет никакого значения — я не лукавлю — кто он по профессии. Или происходит эта химия между людьми, или нет. А так, конечно, можно просто выйти замуж или встречаться с „денежным мешком“, но потом будет очень большое разочарование», — заметила модель.

Сама она, по ее словам, сейчас не стала бы сразу отметать такого кавалера, как пожарный или следователь. Хотя в юности, призналась модель, скорее всего, побрезговала бы.

«Все очень в жизни меняется. Если бы меня спросили в 20 лет, я, может быть, сказала — нет, фу-фу-фу, это так ужасно! То сейчас с высоты своего положения, так как я материально независимая дама, я не буду столь категорична. Если бы человек реально зацепил мои чувства, если я влюбилась бы. Единственное, очень важно, чтобы на ментальном уровне люди друг другу подходили. Если все составляющие совпадают — почему бы и нет?» — заметила Кравец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посоветовал Настасье Самбурской в ответ на ее слова о пожарных Юрий Лоза.