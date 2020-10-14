«Гурченко?»: фанаты не признали похудевшую Аниту Цой на фото
Артистка удивилась, но не стала вступать с поклонниками в активный спор.
Фото, видео: Instagram @anitatsoy
Анита Цой решила порадовать подписчиков в Instagram экспрессивным фото. На снимке звезда стоит в белом платье с изображением крупного цветка на груди, у ног ее рассыпаны лепестки роз.
Поклонников смутил изможденный вид певицы. Щеки ее неестественно впали, выглядит она очень сильно похудевшей. Некоторые фанаты не поверили в естественное происхождение таких перемен и даже решили, будто на снимке кто-то другой, а не их любимица.
«Вы меня извините, но это же не вы», — написала одна из подписчиц.
Звезда в ответ удивилась.
«А кто?» — спросила артистка.
Другие пользователи стали выдвигать свои версии того, что не так с изображением Цой.
«Фото старое»
«Гурченко?» — гадали фолловеры.
Впрочем, преданные поклонники не дали критикам испортить настроение певице. Они с лихвой компенсировали артистке нехватку комплиментов.
«А вы — великий мастер перевоплощения!»
«Вы — драгоценнейшая и редчайшая, уникальная и самобытная личность»
«Простите, но я вас и не узнала! Вы мне сейчас нравитесь больше», — признавались подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Аниту Цой заподозрили в симуляции коронавируса.
Читайте также
70%
-0.01 90.71
-0.36
Нашли ошибку?