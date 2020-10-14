«Гурченко?»: фанаты не признали похудевшую Аниту Цой на фото

Анита Цой решила порадовать подписчиков в Instagram экспрессивным фото. На снимке звезда стоит в белом платье с изображением крупного цветка на груди, у ног ее рассыпаны лепестки роз.

Поклонников смутил изможденный вид певицы. Щеки ее неестественно впали, выглядит она очень сильно похудевшей. Некоторые фанаты не поверили в естественное происхождение таких перемен и даже решили, будто на снимке кто-то другой, а не их любимица.

Instagram @anitatsoy

«Вы меня извините, но это же не вы», — написала одна из подписчиц.

Звезда в ответ удивилась.

«А кто?» — спросила артистка.

Другие пользователи стали выдвигать свои версии того, что не так с изображением Цой.

«Фото старое»

«Гурченко?» — гадали фолловеры.

Впрочем, преданные поклонники не дали критикам испортить настроение певице. Они с лихвой компенсировали артистке нехватку комплиментов.

«А вы — великий мастер перевоплощения!»

«Вы — драгоценнейшая и редчайшая, уникальная и самобытная личность»

«Простите, но я вас и не узнала! Вы мне сейчас нравитесь больше», — признавались подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Аниту Цой заподозрили в симуляции коронавируса.