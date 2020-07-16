«Я просто бы сдохла»: Аниту Цой заподозрили в симуляции коронавируса

Анита Цой попала в больницу с диагнозом COVID-19 25 июня, а инкубационный период длился около десяти дней. Ранее певицу уличили во лжи и пиаре, она якобы слишком хорошо выглядела для большой коронавирусом.

Подписчиков также смутило, что она регулярно делилась «километровыми» видео-отчетами о своем лечении и самочувствии. Певица сообщила, что когда поступила в реанимацию со средне-тяжелой формой заболевания, у нее было поражено 52% легких и она не могла дышать без аппарата искусственной вентиляции легких. Но артистка пошла на поправку и несколько дней назад выписалась из больницы. Цой рассказала о том, как проходило ее лечение от коронавируса на своей Instagram-страничке.

«От всего сердца благодарю 52 городскую больницу, отделение Ревматологии и жизнь, которая продолжается!» — написала она слова благодарности врачам и медперсоналу.

Фото: Instagram @anitatsoy

В честь выписки Цой записала десятиминутное видео, где в подробностях рассказала о борьбе и вирусом. По ее словам, COVID-19 очень коварен, он как-будто начинает испытывать организм и «бомбить по полной программе со всех сторон». Кроме того, высокая температура влияла на психическое состояние и Анита призналась, что если бы не вовремя оказанная профессиональная медицинская помощь, она бы «просто сдохла». Она добавила, что так и не поняла, как заразилась коронавирусом, так как соблюдала все меры личной защиты.

«Такое ощущение, как будто этот вирус начинает тебя испытывать: просто бомбить по полной программе со всех сторон. Он поднимает еще выше и выше температуру, и первое, что мне было жутко неприятно, — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала. То есть я не понимала, где я нахожусь из-за этой температуры, мне было так плохо. Мне кажется, что если бы не подоспела помощь медицинская, профессиональна, меня не положили бы в больницу, то я просто бы сдохла», — поделилась «впечатлениями» певица.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за какого симптома вируса Анита Цой чуть не сошла с ума.