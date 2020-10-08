«Макс не может изменять Алле»: Соседов раскрыл тайну секса Пугачевой и Галкина

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Валентин Черников
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Музыкальный критик заявил, что Примадонна в рассказах о личной жизни играет на публику.

«Макс не может изменять Алле»: Соседов раскрыл тайну секса Пугачевой и Галкина

Фото: Instagram @maxgalkinru

Сексуальные отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина — часть мифологии, образовавшейся вокруг Примадонны. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Недавно известный сексолог и психолог Елена Перелыгина рассказала, что шоумен изменяет супруге. Ведь народная артистка в силу возраста вряд ли может его удовлетворить. С этим утверждением журналист категорически не согласен. Соседов указал: невозможно изменить тому, с кем никогда не состоял в интимной близости.

«Секс между Аллой и Максимом — это совершенно глупая тема. У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно», — цитирует Соседова портал Собеседник.ru.

Сама Пугачева уверяет, что испытала физическое влечение к Галкину с первых мгновений знакомства и мечтала оказаться с ним на любовном ложе. По ее словам, как любовник юморист ее не разочаровал.

«Это все чистая игра на публику. То, что говорит Алла, всерьез воспринимать нельзя. Ей нужно постоянно играть, устраивать шоу. 75% того, что мы о ней знаем, не соответствует действительности. Ей уже за 70! О сексе в этом возрасте уже никто не думает!» — заверил музыкальный критик.

Ранее 5-tv.ru писал, что голые ноги Пугачевой на фото разделили на два лагеря ее поклонников.

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