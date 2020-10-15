Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным

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Василий Заика
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Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным

Фото: Instagram @navalny

Евросоюз 15 октября после публикации в официальном журнале ввел антироссийские ограничительные меры в отношении шести физических лиц и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Отмечается, что принятые рестрикции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, заморозку финансовых активов и проведение транзакций.

«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», — цитирует журнал Евросоюза РИА Новости.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто оплатил лечение Навального в немецкой клинике.

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