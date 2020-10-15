Хиромант рассказала, как по линиям на ладони определить, будет ли брак удачным

Профессиональный хиромант Алена Соловьева специально для 5-tv.ru в видеоинструкции рассказала, как по линиям на ладонях определить, каким для женщины сложится будущий брак и есть ли возможность изменить предначертанное.

Линия брака находится на ладони под мизинцем. Она позволяет предположить, будет ли замужество счастливым, что оно сулит и какие у него отдаленные перспективы.

«Не секрет, что левая рук, с точки зрения хиромантии, транслирует те возможности, которые запрограммированы через ДНК, а правая рука показывает, как девушка реализует свою программу выстраивания отношений», — объясняет специалист.

На видео Соловьева подробно разъясняет значение начертаний.

«Если линия, которая находится под мизинцем, прямая, то она говорит о том, что перспектива выйти замуж один раз и прожить жизнь с одним партнером очень велика. Если такая линия заканчивается развилкой, то это указывает на разрыв пары, на расхождение энергетических потоков. Здесь по программе развития души стоит испытание развода. Если линия союза падает вниз — это тоже перспектива расставания, то есть у супругов могут быть различия во взглядах», — делится Соловьева.

Хиромант рассказала, что случаются достаточно длинные линии, доходящие до безымянного пальца. Это указывает на долгое счастливое замужество, скорее всего, за обеспеченным и известным человеком. В браке женщина не будет зажатой и сможет реализовать себя. Объясняется это мощным энергетическим потенциалом партнера.

«Если линии левой руки полностью повторяют очертания правой ладони, то программа, которая заложена как кармический урок, будет человеком пройдена», — говорит эксперт.

Также профессиональный хиромант объяснила, почему линии на ладонях могут не совпадать.

«Бывает так, что линии на руках различаются. Это происходит из-за того, что у человека есть программа выбора, и девушка, может быть, ухудшает какое-то положение в плане выстраивания личных отношений или, наоборот, улучшает. Поэтому здесь, конечно, смотрится тенденция к изменению линий», — уверена Соловьева.

Если на левой руке вы нашли какой-то негативный знак, то ни в коем случае не впадайте в отчаяние. Это не приговор. Специалист объясняет, что все можно переиграть, если, конечно, линия не указывает на кармический союз.

«Профессиональные хироманты смотрят не только линию под мизинцем, но и линии большого пальца, сердца и жизни. Существует много всего дополнительного, но есть вид линии, указывающей на кармический брак, здесь изменить ничего получится», — подытожила хиромант.

Кроме того, по словам профессионала, следует обратить внимание на присутствие знаков, которые могут рассказать об очень крепком союзе, где женщину будет устраивать в партнере абсолютно все.

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