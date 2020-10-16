Откровенное фото российской стюардессы впечатлило иностранцев
Однако соотечественники не спешили выражать симпатии борпроводнице.
Фото, видео: Depositphotos / nelyninell
Не только у знаменитостей есть поклонники в разных странах мира. Стюардесса российской авиакомпании привлекла внимание иностранных пользователей Instagram, опубликовав фото в откровенном наряде. Девушка запечатлела себя в облегающем фигуру красном топе с глубоким декольте, сделав цветовые акценты на губах и ногтях с помощью алой помады и лака в тон.
Под снимком сразу появились комплементарные комментарии. Причем, на английском и французском языках.
«Такая горячая»
«Милый наряд»
«Роковая женщина»
«Как симпатично»
«Восхитительная!» — писали иностранцы.
Зато вот русскоязычных фанатов у барышни особо не наблюдалось.
Ранее 5-tv.ru писал, как самая красивая стюардесса России поведала о радостях беременности.
Читайте также
93%
0.67 91.45
0.74
Нашли ошибку?