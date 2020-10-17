Тотьмянина ответила на слухи об уходе из «Ледникового периода» из-за Ягудина

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Анастасия Шадская
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Олимпийская чемпионка недавно покинула шоу «Ледниковый период» из-за полученной травмы. Но многие считают, что это было не ее инициатива.

Тотьмянина ответила на слухи об уходе из «Ледникового периода» из-за Ягудина

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Фигуристка Татьяна Тотьмянина резко прокомментировала слухи о своем уходе с шоу «Ледниковый период» из-за ревнивого мужа Алексея Ягудина. Олимпийская чемпионка выступала в шоу в паре с актером Вячеславом Чепурченко, но была вынуждена прервать участие в программе из-за полученной на тренировке травмы.

Спортсменка рассказала о своем решении у себя на странице в Instagram. Большинство фанатов посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления. Но нашлись и те, кто вспомнил давние слухи о ревнивом нраве Алексея Ягудина. Сплетни про его характер и собственническое отношение к супруге ходили давно.

«Почему вы ушли из проекта? Напишите уже пост, два дня ждем. Муж, наверное, ревновал к такому красавцу», — спросила Татьяну в комментариях одна из подписчиц.

«Ревнуют к достойным, а не к обертке!» — последовал неожиданно резкий ответ.

В связи с этим поднялась новая волна слухов — будто бы с уходом Тотьмяниной с шоу действительно не все так чисто. Сама спортсменка больше на вопросы не отвечала. Некоторые пользователи в итоге предположили, что она о себе слишком большого мнения.

В новом сезоне «Ледниковый период» собрал немало звезд кино и эстрады, которые традиционно выступают в парах с профессиональными фигуристами. Тотьмяниной «достался» актер из фильма «Другая кровь» Вячеслав Чепурченко. Из-за случившегося его новой партнершей стала заслуженный мастер по танцам на льду Яна Хохлова.

Для Татьяны Тотьмяниной это далеко не первая травма, полученная на льду. Самой страшной из них было ее падение после неудачной поддержки партнера Максима Маринина в Питтсбурге в 2004 году. Она сильно ударилась об лед головой и получила сотрясение мозга второй степени и многочисленные гематомы. Ей прочили окончание карьеры и длительное восстановление, но она уже через пару недель продолжила тренировки. В 2006 году их пара выиграла золото зимней Олимпиады в Турине.

Ранее 5-tv.ru писал, как именно Татьяна Тотьмянина объяснила свой уход с шоу «Ледниковый период».

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