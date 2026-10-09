Бей или беги: почему люди просыпаются по ночам

К ночным пробуждениям приводит первобытный механизм психики, сохранившийся до наших дней.
Фото: 5-tv.ru
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Врач общей практики Хан: люди просыпаются по ночам в 03:29 из-за скачка кортизола
Многие люди просыпаются по ночам в 03:29, так как в это время в организме из-за древнего эволюционного механизма меняется уровень гормонов. Об этом рассказал врач общей практики Амир Хан в беседе с Daily Mirror.
Среди прочего начинает повышаться кортизол — гормон стресса. Из-за этого человек может проснуться в тревоге, будто случилось что-то плохое. Нервная система наших первобытных предков сохраняла повышенную чуткость во время сна и была способна на резкое пробуждение посреди ночи — проверить, не бродят ли у жилища хищники.
У современного человека таких угроз нет, но механизм психики сохранился.
«Если вы проснулись в три часа ночи, это не значит, что с вами что-то не так. Просто ваша биология делает то, что ей положено делать», — объяснил Хан.
Кроме того, у женщин в период перименопаузы и менопаузы к такому эффекту приводят перепады уровня эстрогена.
Что же с этим делать? Хан посоветовал после пробуждения не смотреть на часы и не сидеть в смартфоне. Вместо этого нужно спокойно подышать и расслабиться — психику «отпустит» и вы снова уснете.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как сделать сон на боку комфортнее.
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