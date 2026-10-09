Детский сад в Тамбовской области получил повреждения в результате атаки БПЛА
В ночь на 9 октября над регионом было сбито 12 вражеских дронов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Рассказово Тамбовской области в результате атаки украинских дронов повреждения получил детский сад. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в мессенджере МАКС.
Он уточнил, что киевские боевики направили беспилотники на область ночью. Дежурные средства противовоздушной обороны страны отразили атаку врага. Всего было сбито 12 летательных аппаратов.
Обломки одного из беспилотников упали на детский сад в городе Рассказово. В результате выбиты окна, поврежден фасад и крыша. Евгений Первышов добавил, что раненых среди людей нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 октября силы ПВО сбили 505 беспилотников ВСУ над Россией. Кроме Тамбовского региона, вражеские дроны были уничтожены в небе над Тульской, Тверской, Нижегородской, Курской, Липецкой и другими областями.
Прежде 5-tv.ru писал, что в результате украинской атаки на Белгородскую область погибли супруги. Еще четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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