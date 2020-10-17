Утяшева вышла в свет с Волей в Петербурге и удивила шпагатом в кафе — видео

|
Анастасия Шадская
1 007

Несколько дней назад появились слухи, что резидент Comedy Club изменяет знаменитой жене.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @minogarova

Гимнастка Ляйсан Утяшева с супругом-юмористом Павлом Волей отлично провели время в Петербурге. В аккаунте их подруги, модели Марии Миногаровой появились фото и видео, где спортсменка демонстрирует свою растяжку, несмотря на обтягивающий кожаный наряд.

«Она очень любила шпагаты», — подписала снимки Миногарова, имея в виду себя. У модели посоревноваться в гибкости с гимнасткой не вышло.

Instagram @minogarova

В комментариях сразу собрались желающие обсудить растяжку у модели и Утяшевой.

«Надо было все же ехать в Петербург вчера»;

«Прям Волочкова»;

«Миниатюра — я у мамы балерина»;

«Волочкова челлендж», — написали они.

Утяшева и Воля приехали в Петербург не только отдыхать, но и работать. У спортсменки 17 октября прошло шоу Bolero в одном из концертных залов Северной столицы. Воля сопровождал супругу — и все это на фоне неутихающих слухов о его измене жене. Сама звездная пара никак не комментирует случившееся и своим поведением демонстрирует, что в их семье все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе поехали в Питер.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.01 91.30
-0.15
Названы цвета силы каждого знака зодиака

Последние новости

9:12
Под контролем: Зачем в России разрабатывают сразу несколько вакцин против COVID
8:47
Как звезды соцсетей превратили гибель морских животных на Камчатке в повод для хайпа
8:37
«Готов к невесткам»: Киркоров купил сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей
8:13
Нездоровая одержимость: Как тренды на здоровое питание губят людей
7:58
Катер сел на камни у полуострова в Мурманской области
7:55
Как защититься от коронавируса зимой — объясняет врач

Сейчас читают

Названы цвета силы каждого знака зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Не поддается лечению»: рунический провидец о заблевании Хлебниковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок