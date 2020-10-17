Гимнастка Ляйсан Утяшева с супругом-юмористом Павлом Волей отлично провели время в Петербурге. В аккаунте их подруги, модели Марии Миногаровой появились фото и видео, где спортсменка демонстрирует свою растяжку, несмотря на обтягивающий кожаный наряд.

«Она очень любила шпагаты», — подписала снимки Миногарова, имея в виду себя. У модели посоревноваться в гибкости с гимнасткой не вышло.

Instagram @minogarova

В комментариях сразу собрались желающие обсудить растяжку у модели и Утяшевой.

«Надо было все же ехать в Петербург вчера»;

«Прям Волочкова»;

«Миниатюра — я у мамы балерина»;

«Волочкова челлендж», — написали они.

Утяшева и Воля приехали в Петербург не только отдыхать, но и работать. У спортсменки 17 октября прошло шоу Bolero в одном из концертных залов Северной столицы. Воля сопровождал супругу — и все это на фоне неутихающих слухов о его измене жене. Сама звездная пара никак не комментирует случившееся и своим поведением демонстрирует, что в их семье все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе поехали в Питер.