Утяшева вышла в свет с Волей в Петербурге и удивила шпагатом в кафе — видео
Несколько дней назад появились слухи, что резидент Comedy Club изменяет знаменитой жене.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @minogarova
Гимнастка Ляйсан Утяшева с супругом-юмористом Павлом Волей отлично провели время в Петербурге. В аккаунте их подруги, модели Марии Миногаровой появились фото и видео, где спортсменка демонстрирует свою растяжку, несмотря на обтягивающий кожаный наряд.
«Она очень любила шпагаты», — подписала снимки Миногарова, имея в виду себя. У модели посоревноваться в гибкости с гимнасткой не вышло.
В комментариях сразу собрались желающие обсудить растяжку у модели и Утяшевой.
«Надо было все же ехать в Петербург вчера»;
«Прям Волочкова»;
«Миниатюра — я у мамы балерина»;
«Волочкова челлендж», — написали они.
Утяшева и Воля приехали в Петербург не только отдыхать, но и работать. У спортсменки 17 октября прошло шоу Bolero в одном из концертных залов Северной столицы. Воля сопровождал супругу — и все это на фоне неутихающих слухов о его измене жене. Сама звездная пара никак не комментирует случившееся и своим поведением демонстрирует, что в их семье все хорошо.
Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе поехали в Питер.
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