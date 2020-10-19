«Чувствую себя подростком»: Анна Старшенбаум сделала пластику груди

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Валентин Черников
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Актриса легла под нож хирурга, чтобы исправить последствия прежней неудачной операции.

Фото, видео: Instagram @starshenbaum_anna

Последствия неудачной операции на груди вынудили Анну Старшенбаум вновь лечь под нож пластического хирурга. Об этом актриса рассказала подписчикам в Instagram.

«Начиная с пубертатного периода, я являлась обладательницей выразительных женских форм. Однако девять лет назад после рождения сына я значительно похудела, что не могло не сказаться… И вот в прошлом году я решилась на кардинальный шаг — подтяжку. Но к великому сожалению попала в руки не к тому врачу. Под лозунгом „без имплантатов тут никак“ было принято решение сделать подтяжку с „небольшими“ имплантатами», — вспомнила кинозвезда.

Instagram @starshenbaum_anna

В процессе операции врачи заменили выбранные импланты на другие — большего размера, не посоветовавшись со знаменитой клиенткой. Так, по словам Старшенбаум, начался год ее мучений. Помимо проблем с объемом груди у нее развилась сильная иммунная реакция. Это вылилось в постоянные проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, возникло ощущение интоксикации, ослаб иммунитет. Актрису сопровождали боли в груди и спине, бессонница и нескончаемое ощущение усталости.

К счастью для Анны, две недели назад все вышеперечисленное закончилось, когда она обратилась к другому доктору.

«Теперь я знаю точно, что к выбору своего хирурга нужно подходить не менее ответственно, чем к выбору мужа. Вы должны смотреть в одну сторону, понимать друг друга, слышать и чувствовать. Я снова счастлива и чувствую себя подростком с аккуратными формами, о которых я всегда мечтала», — поделилась радостью Старшенбаум.

К тексту поста 31-летняя актриса добавила несколько наглядных фотографий из клиники. На них она запечатлена в бежевом костюме из тонкой ткани с открытым животом. На ярком свету одежда в области груди просвечивает, демонстрируя обновленную форму бюста. Как видно, актрисе и впрямь есть чем похвастаться. А поклонники ждут не дождутся от любимицы новых, будоражащих фантазию фотосессий.

Instagram @starshenbaum_anna

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Старшенбаум поразила сеть спортивным и моложавым видом.

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