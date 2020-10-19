Лобода похвасталась помолвочным кольцом за полтора миллиона долларов

День рождения Светланы Лободы прошел с королевским размахом. Певица закатила вечеринку в арендованном для этого клубе. Артистка организовала роскошный стол, пригласила профессиональных певцов, исполнявших любимые ее хиты, танцевала с гостями до упаду, пила шампанское и принимала дары. Поздравившие именинницу гости заставили букетами всю ее комнату. Одна лишь охапка розовых роз оказалась величиной с небольшой автомобиль. С ней звезда сделала несколько сногсшибательных фото в ванной для Instagram.

Instagram @lobodaofficial

Лободу запечатлели в полупрозрачном лифе с бокалом игристого вина, увешанную блестящими ожерельями. Но одна деталь особо привлекла внимание фанатов: кольцо на безымянном пальце знаменитости. На каждом из снимков виновница торжества демонстрирует украшение так, что при увеличении его можно рассмотреть.

Рассмотрела его и дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова. По ее словам, певица получила на 38-летие кольцо в десять каратов.

«Перед нами классический международный дизайн „кольца на помолвку“. Бриллиант огранки „Emerald“. Это „изумрудная“, ступенчатая огранка настолько прозрачна, что создается только из чистейших кристаллов алмаза. Ее можно отнести к архитектурным огранкам за простые геометрические линии и лаконичную форму. Также центральный бриллиант традиционно украшен двумя дополнительными бриллиантами огранки Baguette — примерно по 0.50 карата каждый. Это изумительно сочетание взято не просто так», — цитирует эксперта сайт KP.RU.

Instagram @lobodaofficial

По словам дизайнера, первоклассный цвет, размер и качество сказываются на стоимости бриллианта. Центральный камень в этом кольце входит в категорию коллекционных. А поддержка двух бриллиантов по бокам делает это кольцо настоящим шедевром ювелирного искусства. Если такое украшение создал частный ювелир, его цена может достигать 800 тысяч долларов. А если это кольцо от известного бренда, оно стоит примерно полтора миллиона долларов.

Поклонники Светланы подозревают, что такой шикарный подарок сделал ей никто иной как вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, по слухам — ее давний возлюбленный и отец второй дочери Тильды. А, значит, не за горами и свадьба, считают фолловеры. Не исключено, что ему артистка посвятила часть текста своего поста в день рождения.

«Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала… и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты…» — обратилась Лобода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода впервые показала лицо младшей дочери. Фанаты артистки гадают, что общего у ее маленькой Тильды и солиста Rammstein.