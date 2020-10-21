«Родная Ириша»: племянник Федора Бондарчука тяжело принял смерть бабушки

Актер Константин Крюков потрясен смертью своей родной бабушки, актрисы Ирины Скобцевой. Сын ее старшей, уже покойной дочери, Алены Бондарчук был вынужден прервать долгожданный отпуск в Крыму, чтобы успеть вернуться к похоронам родственницы.

Звезда «9-й роты» выложил черно-белое фото Ирины Скобцевой на своей странице в Instagram, подписав публикацию трогательными словами.

«Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова, — написал он в посте. — Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша!»

Instagram @kkrukov

Актера поддержали его подписчики.

«Как вам повезло с бабушкой»;

«Приношу свои соболезнования»;

«Светлая память об этой потрясающей женщине будет всегда в наших сердцах», — написали они ему в комментариях.

Константин Крюков не менее известен, чем его дядя — Федор Бондарчук. Константин представитель прославленной кинематографической династии. Его дедом был режиссер Сергей Бондарчук, мать Алена снималась в кино, младший брат матери — подхвативший славу отца режиссер, а сам Крюков — актер, но порой пробует себя в роли продюсера. В Крым они с супругой уехали на машине лишь несколько дней назад.

Семья Ирины Скобцевой сейчас занимается ее похоронами. Агентство ее сына Федора уже сообщило, что состоятся они в 14:00 22 октября на Новодевичьем кладбище. Организовать все помогают ему его бывшая жена Светлана, нынешняя супруга Паулина Андреева и сын Сергей.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ирина Скобцева умерла в 26-ю годовщину смерти самого Сергея Бондарчука.