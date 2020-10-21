«Родная Ириша»: племянник Федора Бондарчука тяжело принял смерть бабушки

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Анастасия Шадская
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Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась 20 октября на 94-м году жизни.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @kkrukov

Актер Константин Крюков потрясен смертью своей родной бабушки, актрисы Ирины Скобцевой. Сын ее старшей, уже покойной дочери, Алены Бондарчук был вынужден прервать долгожданный отпуск в Крыму, чтобы успеть вернуться к похоронам родственницы.

Звезда «9-й роты» выложил черно-белое фото Ирины Скобцевой на своей странице в Instagram, подписав публикацию трогательными словами.

«Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова, — написал он в посте. — Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша!»

Instagram @kkrukov

Актера поддержали его подписчики.

«Как вам повезло с бабушкой»;

«Приношу свои соболезнования»;

«Светлая память об этой потрясающей женщине будет всегда в наших сердцах», — написали они ему в комментариях.

Константин Крюков не менее известен, чем его дядя — Федор Бондарчук. Константин представитель прославленной кинематографической династии. Его дедом был режиссер Сергей Бондарчук, мать Алена снималась в кино, младший брат матери — подхвативший славу отца режиссер, а сам Крюков — актер, но порой пробует себя в роли продюсера. В Крым они с супругой уехали на машине лишь несколько дней назад.

Семья Ирины Скобцевой сейчас занимается ее похоронами. Агентство ее сына Федора уже сообщило, что состоятся они в 14:00 22 октября на Новодевичьем кладбище. Организовать все помогают ему его бывшая жена Светлана, нынешняя супруга Паулина Андреева и сын Сергей.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ирина Скобцева умерла в 26-ю годовщину смерти самого Сергея Бондарчука.

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