Видео: жених по пути в ЗАГС чуть не погиб в ДТП на востоке Петербурга

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 141

От удара автомобиль перевернулся и вылетел на остановку.

Фото, видео: 5-tv.ru, vk.com/ladozhskaya_drive

Жених чуть не погиб в день свадьбы в ДТП на проспекте Косыгина на востоке Петербурга. По информации 5-tv.ru, автомобиль с молодоженами перевернулся и улетел в автобусную остановку возле магазина «Народный».

Известно, что авария произошла по дороге в ЗАГС. Жениха сейчас реанимируют медики. Невеста почти не пострадала. Также в автомобиле находился ребенок. Он вне опасности.

Видео: жених по пути в ЗАГС чуть не погиб в ДТП на востоке Петербурга

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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