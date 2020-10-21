Видео: жених по пути в ЗАГС чуть не погиб в ДТП на востоке Петербурга
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 141
От удара автомобиль перевернулся и вылетел на остановку.
Фото, видео: 5-tv.ru, vk.com/ladozhskaya_drive
Жених чуть не погиб в день свадьбы в ДТП на проспекте Косыгина на востоке Петербурга. По информации 5-tv.ru, автомобиль с молодоженами перевернулся и улетел в автобусную остановку возле магазина «Народный».
Известно, что авария произошла по дороге в ЗАГС. Жениха сейчас реанимируют медики. Невеста почти не пострадала. Также в автомобиле находился ребенок. Он вне опасности.
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