Народный артист РСФСР Никита Михалков 21 октября отмечает свое 75-летие. В честь юбилея легендарного режиссера 5-tv.ru вспоминает, лауреатом каких престижных кинонаград он становился.

«Золотая раковина» Сан-Себастьянского кинофестиваля за «Неоконченную пьесу для механического пианино»

Этот киносмотр, проходящий на севере Испании, относится к числу самых престижных в Европе. Первую известность на международном уровне здесь получали Фрэнсис Форд Коппола, Терренс Малик и другие великие режиссеры. Два года подряд лауреатами главной премии фестиваля становились советские фильмы — «Табор уходит в небо» (1976) Эмиля Лотяну и «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977).

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Вдохновившись поэтикой рассказов Чехова, Михалков снял одну из лучших своих картин, изящно выписав в ней психологический портрет русской интеллигенции. Одним из преданных поклонников фильма стал легендарный актер Франко Неро, знакомый советскому зрителю по целой плеяде фильмов о мужественных борцах с мафией. Будучи председателем жюри, Неро в немалой степени поспособствовал победе советского фильма.

«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за фильм «Урга: Территория любви»

Михалков стал вторым по счету советским режиссером, победившим на старейшем из главных киносмотров мира. До этого укротить «Золотого льва» удалось Андрею Тарковскому: в 1962 году «Иваново детство» возвестило о пришествии нового гения кино. В 1991 году соперниками Михалкова были такие именитые режиссеры, как Жан-Люк Годар, Терри Гиллиам, Вернер Херцог и многие другие, но в конце концов жюри не смогло устоять перед историей монгольской пары, живущей посреди безбрежной степи во Внутренней Монголии.

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Прокатом картины в США занималась студия Miramax Харви и Боба Вайнштейнов, а вскоре за этим последовала первая в карьере режиссера номинация на «Оскар». В 1993 году «Урге» предпочли французскую ретродраму о колониальном Индокитае, но главный триумф Михалкова был впереди.

«Оскар» и «Большой приз» Каннского кинофестиваля за «Утомленных солнцем»

Фильм о надвигающемся Большом Терроре был обласкан зарубежной критикой и аудиторией. На 47-м Канском кинофестивале «Утомленные солнцем» были в числе фаворитов киносмотра. Интригу подпитывал тот факт, что «Золотую пальмовую ветвь», Михалкову прочили еще в 1987 году. Тогда режиссер привез в Канны свою картину «Очи черные» с Марчелло Мастроянни, к которой благоволил председатель жюри Ив Монтан. На пути Михалкова к «Пальмовой ветви» встал Элем Климов, бывший в ту пору первым секретарем правления Союза кинематографистов СССР. Создатель «Иди и смотри» лоббировал другой советский фильм, представленный в конкурсе — антитоталитарную притчу «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. В конце концов вполне вероятный канский триумф Михалкова пал жертвой компромисса. Под свист зала главный приз вручили французской драме «Под солнцем сатаны», тогда как второй по значимости награды было удостоено «Покаяние», ставшее своего рода манифестом перестройки. Семь лет спустя «Золотая пальмовая ветвь» вновь ускользнула из рук Михалкова, но на этот раз политика была тут ни при чем: 1994 год вошел в историю кинематографа под знаком «Криминального чтива». Российская картина же получила второй по значимости приз Канн, а затем был номинирован на премию «Оскар».

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В 1995 году «Утомленные солнцем» получили премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». С тех пор триумф Михалкова не удалось повторить ни одному из отечественных режиссеров.