«Какая клавиатура?» — Харламов выбесил телефонного мошенника и нарвался на мат

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Татьяна Меркер
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Юморист продемонстрировал мастер-класс по издевательствам над липовыми работниками банка.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Instagram @garikkharlamov

Телефонные мошенники, проворачивая свои махинации, не гнушаются звонить не только доверчивым пенсионеркам, но и звездам российского шоу-бизнеса. Так, «банковский работник» пытался выкрасть деньги у резидента Comedy Club Гарика Харламова, но нарвался на две минуты унижений в свойственной юмористу манере.

Звезда притворялся «чайником» в пользовании мобильным телефоном и просил по буквам продиктовать слово, которое требовалось мошеннику для получения доступа к личным данным шоумена. Загвоздка заключалась еще и в том, что Харламов «искренне не понимал», как открыть клавиатуру на телефоне и ввести нужное слово.

«Какая раскладка? Вы имеете в виду, где буквы?» — травил юморист.

«Раскладка у вас должна отобразиться на экране — это такая странная клавиатура, где буквы, понимаете, о чем я?» — не унимались на другом конце провода.

Instagram @garikkharlamov

Несколько минут обманщик пытался по буквам продиктовать юмористу слово «поддержка», но в конце разговора сорвался и посоветовал напечатать вместо него выражение, начинающееся с той же буквы «П», но куда менее цензурное.

Мизансцена закончилась провалом обоих: Харламов не смог сдержать смех, а мошенник не получил ни копейки. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов, который слишком много шутил о Ларисе Гузеевой, неожиданно получил по заслугам на шоу Ивана Урганта.

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