🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 октября, растущая Луна находится в знаке Козерога. По словам астрологов, в этот день многие могут ощутить в себе дар предвидения, у большинства представителей знаков зодиака обострится интуиция. В результате удастся избежать множества ошибок, что приведет к тому, что в конце дня вы решите, что день был удачным.

♈ Овен

Овнам сегодняшний день принесет физическое и эмоциональное перевозбуждение. Возбужденная сексуальность может толкать вас на необдуманные поступки в любовной сфере, которых лучше постараться избежать. Например, нежелательны попытки восстановить прежние романтические контакты.

Космический совет: не бойтесь открыть свое сердце любви.

♉ Телец

У Тельцов сегодняшний день будет в основном позитивным. У вас будет много энергии и хорошее самочувствие, что наполнит вас уверенностью, а также позволит вам продвинуться к вашим целям. Показаны действия, требующие настойчивости, в том числе спорт. Проведите вечер активно, это также могут быть танцы или пробежка перед сном с друзьями.

Космический совет: насытьте свое тело энергией!

♊ Близнецы

Близнецам день принесет особую настойчивость и желание активно действовать. Направьте эту энергию на то, чтобы следовать ранее составленным планам. Неожиданно и спонтанно возникающие идеи, которые также могут появиться у вас сегодня, лучше сразу не реализовывать. Дайте им отлежаться и проверьте временем.

Космический совет: направьте свою энергию на проработку планов.

♋ Рак

Раки сегодня будут как никогда энергичны. Ваши действия будут эффективны, однако не будут приносить желаемой эмоциональной полноты. Возможно ощущение, что от вас ускользает какая-то удовлетворенность или удовольствие жизни. Возможно также перевозбуждение в сексуальной и любовной сфере.

Космический совет: верьте, что всему свое время.

♌ Лев

Львы, вы думали, что закрутили мимолетный роман? Звезды говорят обратное. Кажется, вы нашли для себя идеального партнера, вместе с которым стремитесь к самосовершенствованию. Как и вино, ваши отношения со временем становятся только лучше. Поблагодарите Вселенную за этот бесценный подарок и задумайтесь о семье.

Космический совет: попробуйте вывести свои отношения на новый уровень.

♍ Дева

Девы, сегодня вас будет ждать множество испытаний, однако если вы сможете прислушаться к своему сердцу, вам удастся их обойти стороной. Сегодня вашим путеводителем должна стать интуиция. Рациональное мышление ни к чему хорошему не приведет. Найдите контакт со своим внутренним «я» и делайте то, что подсказывает вам ваше сердце.

Космический совет: прислушайтесь к сердцу, прежде чем сделать выбор.

♎ Весы

Весы, сегодня у вас внезапно появится желание бросить свою работу и бежать в неизвестном направлении. Постарайтесь найти баланс между своим желанием творить и, в то же время, зарабатывать деньги. Поработайте над бизнес-моделью, которая позволит вам не только черпать вдохновение, но и принесет значительную прибыль в будущем.

Космический совет: совмещайте несовместимые вещи.

♏ Скорпион

Что за спешка, Скорпионы? Куда вы постоянно бежите? Сделайте глубокий вдох и остановитесь мысленно в том моменте, где вы сейчас находитесь. Незачем переживать о будущем. Следующие несколько дней будут довольно напряженными, поэтому вам нужно набраться сил, чтобы завтра свернуть горы.

Космический совет: постарайтесь немного отдохнуть.

♐ Стрелец

Есть люди, которые приходят в вашу жизнь, чтобы поднять настроение, добавить вам позитива и радостных моментов. А есть друзья, которые знают вас настоящим и призывают показать ваше истинное «я» миру. Прислушайтесь к этим людям. Пробудите в себе то, что скрыто. Вселенная будет способствовать раскрытию вашего потенциала.

Космический совет: пробудите в себе истинную силу.

♑ Козерог

Возможно вы не задумывались об этом, но возможно ваш конкурент — это вы сами. Прекратите сравнить свой успех с чужим и не внушайте себе, что ваш поезд ушел. Вы движетесь к желаемому пункту назначения в нужном темпе. Замените зависть любовью, а беспокойство смелостью. С течением времени вы поймете, что все идет как должно.

Космический совет: поверьте, что вы находитесь там, где нужно.

♒ Водолей

Ваше шестое чувство сильно как никогда, Водолеи! Прислушайтесь к нему. Постарайтесь уловить сообщения, которые отсылает вам подсознание через символы и знаки. Для этого вам не нужен экстрасенс. Отстраните эмоции и сосредоточьтесь на поиске баланса. Найдя гармонию внутри себя, вы будете идти по дороге жизни более уверенно.

Космический совет: слушайте, что говорит вам подсознание.

♊ Рыбы

Единственная причина, по которой вы сталкиваетесь с препятствиями, заключается в том, что вы закрываете себя перед возможностями. Так перенаправьте свой взгляд. Проанализируйте ситуацию, взглянув на нее по-новому. Креативные решения помогут вам совершить прорыв и обозначить отправную точку нового путешествия.

Космический совет: ваш ответ заключается в принятии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как флиртуют представители разных знаков зодиака. Астрологи убеждены, что по поведению человека можно понять, заинтересован он в отношениях или нет. Особенно, если известно, кто он согласно зодиакальному кругу.