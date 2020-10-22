🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

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Анастасия Шадская
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Сегодня, 22 октября, когда растущая Луна находится в знаке Козерога, у многих людей обострится интуиция и этот день окажется крайне благоприятным.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 октября, растущая Луна находится в знаке Козерога. По словам астрологов, в этот день многие могут ощутить в себе дар предвидения, у большинства представителей знаков зодиака обострится интуиция. В результате удастся избежать множества ошибок, что приведет к тому, что в конце дня вы решите, что день был удачным.

Овен

Овнам сегодняшний день принесет физическое и эмоциональное перевозбуждение. Возбужденная сексуальность может толкать вас на необдуманные поступки в любовной сфере, которых лучше постараться избежать. Например, нежелательны попытки восстановить прежние романтические контакты.

Космический совет: не бойтесь открыть свое сердце любви.

Телец

У Тельцов сегодняшний день будет в основном позитивным. У вас будет много энергии и хорошее самочувствие, что наполнит вас уверенностью, а также позволит вам продвинуться к вашим целям. Показаны действия, требующие настойчивости, в том числе спорт. Проведите вечер активно, это также могут быть танцы или пробежка перед сном с друзьями.

Космический совет: насытьте свое тело энергией!

Близнецы

Близнецам день принесет особую настойчивость и желание активно действовать. Направьте эту энергию на то, чтобы следовать ранее составленным планам. Неожиданно и спонтанно возникающие идеи, которые также могут появиться у вас сегодня, лучше сразу не реализовывать. Дайте им отлежаться и проверьте временем.

Космический совет: направьте свою энергию на проработку планов.

Рак

Раки сегодня будут как никогда энергичны. Ваши действия будут эффективны, однако не будут приносить желаемой эмоциональной полноты. Возможно ощущение, что от вас ускользает какая-то удовлетворенность или удовольствие жизни. Возможно также перевозбуждение в сексуальной и любовной сфере.

Космический совет: верьте, что всему свое время.

Лев

Львы, вы думали, что закрутили мимолетный роман? Звезды говорят обратное. Кажется, вы нашли для себя идеального партнера, вместе с которым стремитесь к самосовершенствованию. Как и вино, ваши отношения со временем становятся только лучше. Поблагодарите Вселенную за этот бесценный подарок и задумайтесь о семье.

Космический совет: попробуйте вывести свои отношения на новый уровень.

Дева

Девы, сегодня вас будет ждать множество испытаний, однако если вы сможете прислушаться к своему сердцу, вам удастся их обойти стороной. Сегодня вашим путеводителем должна стать интуиция. Рациональное мышление ни к чему хорошему не приведет. Найдите контакт со своим внутренним «я» и делайте то, что подсказывает вам ваше сердце.

Космический совет: прислушайтесь к сердцу, прежде чем сделать выбор.

Весы

Весы, сегодня у вас внезапно появится желание бросить свою работу и бежать в неизвестном направлении. Постарайтесь найти баланс между своим желанием творить и, в то же время, зарабатывать деньги. Поработайте над бизнес-моделью, которая позволит вам не только черпать вдохновение, но и принесет значительную прибыль в будущем.

Космический совет: совмещайте несовместимые вещи.

Скорпион

Что за спешка, Скорпионы? Куда вы постоянно бежите? Сделайте глубокий вдох и остановитесь мысленно в том моменте, где вы сейчас находитесь. Незачем переживать о будущем. Следующие несколько дней будут довольно напряженными, поэтому вам нужно набраться сил, чтобы завтра свернуть горы.

Космический совет: постарайтесь немного отдохнуть.

Стрелец

Есть люди, которые приходят в вашу жизнь, чтобы поднять настроение, добавить вам позитива и радостных моментов. А есть друзья, которые знают вас настоящим и призывают показать ваше истинное «я» миру. Прислушайтесь к этим людям. Пробудите в себе то, что скрыто. Вселенная будет способствовать раскрытию вашего потенциала.

Космический совет: пробудите в себе истинную силу.

Козерог

Возможно вы не задумывались об этом, но возможно ваш конкурент — это вы сами. Прекратите сравнить свой успех с чужим и не внушайте себе, что ваш поезд ушел. Вы движетесь к желаемому пункту назначения в нужном темпе. Замените зависть любовью, а беспокойство смелостью. С течением времени вы поймете, что все идет как должно.

Космический совет: поверьте, что вы находитесь там, где нужно.

Водолей

Ваше шестое чувство сильно как никогда, Водолеи! Прислушайтесь к нему. Постарайтесь уловить сообщения, которые отсылает вам подсознание через символы и знаки. Для этого вам не нужен экстрасенс. Отстраните эмоции и сосредоточьтесь на поиске баланса. Найдя гармонию внутри себя, вы будете идти по дороге жизни более уверенно.

Космический совет: слушайте, что говорит вам подсознание.

Рыбы

Единственная причина, по которой вы сталкиваетесь с препятствиями, заключается в том, что вы закрываете себя перед возможностями. Так перенаправьте свой взгляд. Проанализируйте ситуацию, взглянув на нее по-новому. Креативные решения помогут вам совершить прорыв и обозначить отправную точку нового путешествия.

Космический совет: ваш ответ заключается в принятии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как флиртуют представители разных знаков зодиака. Астрологи убеждены, что по поведению человека можно понять, заинтересован он в отношениях или нет. Особенно, если известно, кто он согласно зодиакальному кругу.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

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