И причем тут Украина?

Международный валютный фонд (МВФ), помогая Украине, занимается прямым финансированием терроризма. Об этом заявил исполнительный директор МВФ от России Алексей Можин агентству РИА Новости.

«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров», — сказал Можин.

Директор фонда подчеркнул, что благодаря кредитам, которые Украина получает сейчас, она может погашать старые долги. Из-за этого чистого прироста средств в МВФ почти не происходит.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

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