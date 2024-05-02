Силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны пресекли ночью 2 мая попытки ВСУ атаковать регионы России с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

По данным военного ведомства, были уничтожены 12 украинских дронов. В частности, пять БПЛА над Брянской областью, два — над Ростовской, по одному — над Курской и Белгородской. Еще три беспилотника были сбиты в небе над Краснодарским краем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ пытались атаковать объект энергоинфраструктуры в Смоленской области. Атака вражеских беспилотников была отражена средствами ПВО.