Видео: звезды кино и театра пришли на церемонию прощания с Ириной Скобцевой

Церемония прощания с актрисой Ириной Скобцевой собрала многочисленных родственников и коллег народной артистки РСФСР. У гроба во время отпевания находились ее сын, Федор Бондарчук с супругой — актрисой Паулиной Андреевой, внук покойной и еще один продолжатель актерской династии — Константин Крюков.

Проститься со звездой кинематографа пришли актеры Сергей Гармаш, Игорь Верник, продюсер Александр Роднянский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, шоумен и продюсер Игорь Угольников, кинорежиссеры Алексей Учитель, Павел Чухрай, Владимир Меньшов. Последний отметил, что со Скобцевой и Сергеем Бондарчуком его связывали теплые воспоминания. В последнее время они с актрисой изредка общались по телефону.

Траурные венки в числе прочих прислали президент России Владимир Путин, Министерство культуры, правительство Московской области, школа-студия МХАТ и федеральные телеканалы.

ТАСС / Михаил Терещенко

Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября в возрасте 93 лет — ровно через 26 лет после смерти Сергея Бондарчука. Зрители помнят актрису по ярким ролям в картинах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru писал, что племянник Федора Бондарчука тяжело принял смерть бабушки.