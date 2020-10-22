После смерти дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина вокруг его жизни разгорелся настоящий скандал. Во многом он связан с невыясненными обстоятельствами гибели 32-летней Софии: есть предположение, что это не было несчастным случаем. Но также публику беспокоят странные отношения между актером и его директором Еленой Переслени.

Так, недавно близкие Конкина, в частности, его сын Ярослав, заявили, что именно эта женщина «сжила со свету» супругу артиста Аллу. В свою очередь супруга наследника актера утверждала, что Переслени намеренно втиралась в доверие к начальнику, чтобы впоследствии завладеть его имуществом. Оправданиям Елены, что все это выдумки, конечно, никто не поверил.

Кто из героев правдив, а кто откровенно лжет — предположить довольно трудно. Однако ведущий таролог и экстрасенс Марианна Абравитова специально для 5-tv.ru дала эксклюзивный комментарий и развеяла существующие мифы.

Говоря о двусмысленной ситуации с директором Конкина, Марианна Абравитова отметила, что искать коварный умысел в ее действиях, а тем более обвинять в причастности к смерти Софии совершенно бессмысленно.

«Такие мысли на уровне фантазии действительно присутствуют, но оговорюсь, здесь звучит такая фраза: „Хорошо было бы, если бы мы сблизились и его квартира стала моей“. Так в общем-то размышляет почти каждая женщина, смотря на мужчину, представляя его своим мужем. Но так, чтобы она разработала какой-то сценарий, притворила его в жизнь — конечно, нет. Елена Переслени ни в чем не виновата», — заключила экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Владимир Конкин разрыдался во время съемок телешоу о таинственной смерти его дочери Софии.