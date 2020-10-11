«Инопланетянка»: беременная Подольская «полысела» ради съемки в клипе

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Татьяна Меркер
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Певица напугала фанатов отсутствием волос будучи «на приличном сроке».

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица и жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская недавно призналась, что скоро родит мужу второго ребенка. Однако, интересное положение не заставило звезду отложить съемки нового клипа.

В своем микроблоге в Instagram она показала закулисье работы, в том числе шокирующий образ. Гримеры сделали Подольскую совершенно лысой. Под снимком певица отметила, что во время съемок она была глубоко беременной.

Instagram @nataliapodolskaya

«Как вы думаете, на каком сроке снимался клип „Плачь“? Это были самые легкие съемки в моей жизни», — написала жена Преснякова.

В комментариях, в том числе самые преданные фанаты заметили, что образ получился пугающим и даже «уродливым».

«Инопланетянка»

«Совсем не смешно и не очень приятно на это смотреть!»

«Просто ужас, зачем я это увидела?» — разгневались подписчики.

Тогда как большинство в комментариях вымещало свой гнев, единицы все же попытались ответить на вопрос Подольской. Они предположили, что клип снимался на пятом-шестом месяце беременности звезды.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит беременная Наталья Подольская.

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