«Инопланетянка»: беременная Подольская «полысела» ради съемки в клипе
Певица напугала фанатов отсутствием волос будучи «на приличном сроке».
Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Певица и жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская недавно призналась, что скоро родит мужу второго ребенка. Однако, интересное положение не заставило звезду отложить съемки нового клипа.
В своем микроблоге в Instagram она показала закулисье работы, в том числе шокирующий образ. Гримеры сделали Подольскую совершенно лысой. Под снимком певица отметила, что во время съемок она была глубоко беременной.
«Как вы думаете, на каком сроке снимался клип „Плачь“? Это были самые легкие съемки в моей жизни», — написала жена Преснякова.
В комментариях, в том числе самые преданные фанаты заметили, что образ получился пугающим и даже «уродливым».
«Инопланетянка»
«Совсем не смешно и не очень приятно на это смотреть!»
«Просто ужас, зачем я это увидела?» — разгневались подписчики.
Тогда как большинство в комментариях вымещало свой гнев, единицы все же попытались ответить на вопрос Подольской. Они предположили, что клип снимался на пятом-шестом месяце беременности звезды.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит беременная Наталья Подольская.
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