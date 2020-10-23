Фото: Успенскую в новых сапогах раскритиковали за ноги разной длины

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое фото, на котором она, по мнению подписчиков, приняла неудачный ракурс.

На фото 66-летняя певица позирует в черной вечерней блузке и черных широких брюках, образ дополняют черные ботфорты. В подписи к снимку звезда поделилась с подписчиками своим мнением о роли черного цвета в одежде.

«Очень люблю черный цвет. Хотя говорят, что красный мне идет больше… Все равно люблю! Черный цвет — он элегантный, благородный. Да еще и стройнит. Для девушек это весомый аргумент в выборе!» — написала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Но фолловеры знаменитости не обратили никакого внимания на рассуждения королевы шансона, а вместо этого дружно раскритиковали певицу за неудачный снимок. Подписчики считают, что Любовь Успенская неудачно замерла перед камерой, из-за чего кажется, что одна нога у нее существенно длиннее другой.

«Почему одна нога короче другой???»,

«Не буду льстить…фото ужасное, фотографа на мыло»,

«Неудачный ракурс, у вас как будто ноги разные. Посмотрите внимательно, лучше пересняться»,

«Что за фото, поза, и вид — все до такой степени ужасно. И как можно было такое выставлять»,

«Что за стойка гопника и почему одна нога короче другой???» — негодуют подписчики.

Сама знаменитость пока никак не отреагировала на критику.

Любовь Успенская в последнее время часто испытывает на себе волну негодования поклонников. Звезду неоднократно обвиняли в том, что она старается молодиться. Последний раз королева русского шансона подверглась критике из-за большого количества уколов красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — дочь Успенской Татьяна заявила, что родители желали ей смерти.