Убийство экс-бойца MMA Шамиля Абдулмуслимова в кафе Дагестана попало на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения ресторана «Вайнах», в котором был расстрелян экс-боец ММА Шамиль Абдулмуслимов. Все произошло в дагестанском городе Хасавюрт. Предварительно, причиной трагедии стал земельный конфликт на несколько миллионов рублей.

На кадрах видно, как к ресторану на полном ходу подъезжает черный внедорожник, из которого вышли отец и сын Мурагисовы. Уверенной походкой они зашли в заведение, в котором в упор расстреляли спортсмена.

После произошедшего их попытались задержать очевидцы. Произошла драка. Видно было, что нападавшие не хотели больше никого убивать, поэтом старший Мурагисов перевернул оружие рукояткой вперед и стал размахивать им как дубиной.

Позднее они были задержаны по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ведется расследование.

fighttime.ru

На счету у 35-летнего бойца Шамиля Абдулмуслимова было 11 побед против четырех поражений. Выступал он в среднем весе. Последний бой в 2013 году он проиграл бразильцу Чарльзу Андраде.