Шкуры зверей и белый рояль: Татьяна Михалкова показала интерьер загородного дома

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Анастасия Шадская
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Супруга Никиты Михалкова выложила в сеть видео с празднования 75-летнего юбилея знаменитого режиссера.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев, Instagram @tatyanamixalkova

Супруга режиссера Никиты Михалкова, Татьяна, показала подписчикам в Instagram интерьер из загородного дома. Она выложила короткое видео из просторной гостиной, обшитой натуральным деревом, и поставила хештег «день рождения».

Судя по кадрам, ролик снят во время празднования 75-летнего юбилея Никиты Михалкова. На видео можно заметить одного гостей домашнего празднования — композитора Эдуарда Артемьева. Автор музыки к фильмам «Курьер», «Зеркало», «Сталкер», «Сибириада» и многим другим с удовольствием играл на белом рояле.

Камера также отразила и убранство дома знаменитой семьи. На стенах — картины и иконы, крышка рояля уставлена многочисленными семейными фотографиями, есть большой камин, а с перил второго этажа свисают многочисленные шкуры животных.

Instagram @tatyanamixalkova

Загородный дом Михалковых разместился на территории в несколько гектаров, усаженных деревьями. По соседству расположился и коттедж старшего брата Никты — Андрона Кончаловского, где тот проживает с супругой Юлией Высоцкой.

Никита и Татьяна Михалковы женаты уже 47 лет. У них трое общих детей — сын Артем и дочери Анна и Надежда. Также у режиссера есть сын Степан от актрисы Анастасии Вертинской. Семейная пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в день 75-летия Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда.

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