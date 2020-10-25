«Это был мой последний бой»: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Известный российский спортсмен, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи. Он заявил, что этот поединок был для него последним. Свое решение он объяснил просьбой матери не драться после смерти его отца.

«Это был мой последний бой… Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — заявил Хабиб.

Главный поединок UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи проходил в Абу-Даби. Россиянин в третий раз защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе. Джастин Гэтжи не справился с «треугольником» Хабиба Нурмагомедова.

Российский спортсмен одолел соперника в середине второго раунда. Рефери пришлось остановить поединок из-за удушающего приема Нурмагомедова. За всю карьеру Хабиб не проиграл ни одного боя из 29.

Летом 2020 года Хабиб потерял отца. Абдулманап Нурмагомедов — близкий человек и по совместительству его бессменный тренер скончался от последствий, вызванных коронавирусом.