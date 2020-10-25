«Это был мой последний бой»: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

|
Алиса Маркова
Срочная новость 1 040

Российский спортсмен в Абу-Даби одолел американца Джастина Гэтжи.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @_a_b_r_o_r_777, @tm.khabibnurmagomedow, @gairbekov_15_, @howlerheadwhiskey, @kyleforgeard

Известный российский спортсмен, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи. Он заявил, что этот поединок был для него последним. Свое решение он объяснил просьбой матери не драться после смерти его отца.

«Это был мой последний бой… Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — заявил Хабиб.

Главный поединок UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи проходил в Абу-Даби. Россиянин в третий раз защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе. Джастин Гэтжи не справился с «треугольником» Хабиба Нурмагомедова.

Российский спортсмен одолел соперника в середине второго раунда. Рефери пришлось остановить поединок из-за удушающего приема Нурмагомедова. За всю карьеру Хабиб не проиграл ни одного боя из 29.

Летом 2020 года Хабиб потерял отца. Абдулманап Нурмагомедов — близкий человек и по совместительству его бессменный тренер скончался от последствий, вызванных коронавирусом.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.47
-0.61 90.41
-0.95
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября

Последние новости

2:31
Отца экс-гонщика «Формулы-1» расстреляли в банном комплексе
2:03
Как на Урале более десяти лет мог работать конвейер по стерилизации женщин?
1:35
День Андрона Звездочета: что можно и нельзя делать 25 октября
1:13
«Пусть порадуется за нас»: Валерия резко ответила на гневные рифмы Шнурова
0:51
Видео с места убийства отца экс-гонщика «Формулы-1» Александра Петрова
0:40
По факту заказного убийства отца экс-гонщика «Формулы-1» Петрова возбуждено дело

Сейчас читают

«Это был мой последний бой»: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок