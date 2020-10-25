🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 октября, растущая Луна находится в знаке Водолея. День будет наполнен ложными иллюзиями, обманами и соблазнами. Астрологи рекомендуют представителям многих знаков зодиака держать себя в руках, чтобы случайно не совершить ошибку. Лучше всего посвятить день рутинным делам и реализации давно запланированных идей.

♈ Овен

Удивительно, как часто Овны говорят всем о своей развитой интуиции, но в то же время игнорируют «шестое чувство». Звезды призывают: прислушайтесь к себе. Возможно, вы давно не можете наладить отношения с окружающими или боитесь сказать кому-то правду — сегодня самый лучший день для откровений. И, кстати, обратите внимание, что вам подсказывает сердце. Оно — ваш лучший друг.

Космический совет: прислушайтесь к сигналам, и вы сможете сделать правильный выбор.

♉ Телец

Тельцы, кажется, вы помните, что беспокойство и страх пагубно влияют на нашу иммунную систему и здоровье в целом. Так зачем доводить себя до нервного истощения? Не бойтесь потерять контроль над ситуацией и глубоко вдохните. Чувствуете? Вы нуждались в этой паузе. А теперь уделите несколько часов себе любимому!

Космический совет: вам срочно требуется перезагрузка.

♊ Близнецы

Согласитесь, многим интересно промотать фильм до конца, чтобы узнать, чем кончилось дело. Но разве можно так делать в реальной жизни? Близнецы, наслаждайтесь моментом и днем, в котором живете. Не нужно форсировать события, а также помните: вы всегда можете свернуть с дороги, которую выбрали. Вот только не делайте поспешных выводов.

Космический совет: расслабьтесь и почувствуете: вы счастливы здесь и сейчас.

♋ Рак

Вы входите в новую фазу жизни, и в ней вы — лидер. Поверьте в себя и свои силы, Раки. Страх вам больше не спутник, отпустите его. Вместо него вашим верным оруженосцем станет мужество. Вам будет легко взять на себя новую роль и сыграть ее блестяще. Будьте смелее! Как только вы проявите самообладание, жизнь круто изменится.

Космический совет: станьте лидером в своем новом деле.

♌ Лев

Вы боитесь, что вас застанут врасплох. Но не нужно переживать, Львы! Сегодня вы найдете свой триггер, который поможет вам выплеснуть негативные потоки энергии. Уйдите в отрыв, следуйте по пути наименьшего сопротивления. И то, чего вы ждете и заслуживаете, придет к вам. Наслаждайтесь моментом, отбросив сомнения!

Космический совет: следуйте по пути наименьшего сопротивления.

♍ Дева

Вы не одиноки, даже если вас преследует это чувство. За вами всегда стояли сильные союзники. И пришло время обратить на них внимание. Мир вращает любовь, так говорили древние. Поверьте им и позвольте вашему кругу прийти вам на помощь, Девы. Возможно, у вас есть соратники, о которых вы даже не догадывались.

Космический совет: примите помощь близких.

♎ Весы

Весы, вы обожаете грезить о чем-то прекрасном и грандиозном. При этом почему-то игнорируете знаки судьбы и не стремитесь реализовать свои идеи. Возможно, проблема в устаревших стереотипах, которые мешают вам быть свободным и по-настоящему счастливым. Докажите Вселенной и самому себе, что способны на большее!

Космический совет: пришло время реализовать самые смелые амбиции.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы обладаете удивительной способностью сохранять спокойствие и разрешать проблемы в ситуации, когда, казалось бы, все уже потеряно. Мир, который вы создаете, безопасен. Потому окружающие стремятся быть к вам как можно ближе. Вероятно, среди «непрошенных гостей» вы отыщите спонсора, который поможет выстроить «мостик» к Олимпу. Прислушайтесь к своей интуиции.

Космический совет: присмотритесь к ближайшему окружению!

♐ Стрелец

Кажется, кто-то столкнулся с серьезными проблемами. Не так ли, Стрельцы? Вспомните, сколько всего вам довелось пережить. Может ли эта ситуация сломить вас, усугубить положение? Звезды напоминают: ваше счастье только в ваших руках. Творите прекрасное. Не беспокойтесь о сиюминутных неурядицах.

Космический совет: любая проблема — бесценный опыт.

♑ Козерог

Если вам кажется, что вдохновение покинуло вас как вероломный любовник, пора переключиться. Физический труд ничуть не хуже интеллектуального, к которому вы привыкли. А смена рода деятельности, всего на один день, способна творить чудеса! Вы и не заметите, как муза к вам вернется с ворохом новых идей.

Космический совет: попробуйте новое дело!

♒ Водолей

Вам надоело чувствовать себя так, будто вас слишком много. Вы устали постоянно уступать другим и забивать на свои потребности. Водолеи, остыньте и позвольте себе быть самим собой. Вам незачем скрывать от близких свои желания, стоит заявлять о них более настойчиво. В конце концов, вы не хуже тех, о ком заботились и чьи прихоти выполняли в последнее время, не так ли?

Космический совет: остыньте и позвольте себе быть собой.

♊ Рыбы

Не позволяйте чужим суждениям и предубеждениям влиять на ваше настроение. Вспомните, что всегда есть правда, которая сокрыта от любопытных глаз, но вы ее знаете. Вспомните, как чужие мнения мешали вам на пути к цели, и не повторяйте этой ошибки. Уверенность в себе придет, как только вы закроете глаза на оценку ваших действий окружающими.

Космический совет: закройте глаза на критику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как флиртуют представители разных знаков зодиака. Астрологи убеждены, что по поведению человека можно понять, заинтересован он в отношениях или нет. Особенно, если известно, кто он согласно зодиакальному кругу.