Минералка и никакого кофе! Как быстро избавиться от похмелья, рассказал нарколог

|
Татьяна Меркер
Эксклюзив 1 209

Алексей Казанцев поведал, какие продукты и жидкости необходимо принять, чтобы «выгнать» алкоголь из организма после «возлияний».

Фото, видео: depositphotos / Elnur_; 5-tv.ru

Бурные выходные с большими объемами выпитого алкоголя на утро имеют характерные последствия в виде известного всем похмелья. Бытует мнение, что «подлечиться» в этом состоянии можно, выпив бутылочку пива, но врач-нарколог Алексей Казанцев заявляет, что это очень опасный метод.

Он объяснил, что зачастую прием алкоголя после интоксикации пагубно влияет на организм, а также может привести к длительному запою. Специально для 5-tv.ru он рассказал, что необходимо выпить, съесть, а также сделать, чтобы почувствовать себя лучше на утро после «гулянки».

Первостепенно нарколог заговорил о важности контрастного душа утром. Он посоветовал попеременно включать то горячую, то холодную воду на пять секунд.

Врач-психиатр заметил, что в состоянии похмелья необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — отметил Алексей Казанцев.

Из напитков он не рекомендовал пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В состоянии похмелья, по словам специалиста, необходимо питаться продуктами, полными белков.

«Омлет не пережаренный с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком», — подчеркнул Казанцев.

В течение дня врач посоветовал принять витамины, которых организму так не хватает после длительных возлияний.

«По возможно принять препараты, содержащие калий, магний. Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию», — перечислил нарколог.

Дабы скорее улучшить свое общее самочувствие нарколог порекомендовал прогулки на свежем воздухе неспешным шагом. Здесь важно заметить, что сильных физических нагрузок следует избежать.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 признаков психологической усталости женщины.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.47
-0.61 90.41
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
От взрыва разворотило всю палубу — фото с танкера «Генерал Ази Асланов»
14:20
Мясников ответил Жириновскому, предложившему лишить его диплома врача
14:07
Могут расстаться: медиум об изменениях в личной жизни звезд «Ледникового периода»
13:50
«Как бы не простудиться на ваших похоронах»: Путин высказался о потенциале России на форуме «Валдай»
13:36
Новый возлюбленный? Внучка Ротару поделилась видео нежных объятий с незнакомцем
13:18
Не успел: депутат Александр Петров планировал эмигрировать из России

Сейчас читают

Какие цвета в моде осенью-2020 и что надеть на Новый год? — мнение Васильева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок