Глюкоза в мокром купальнике показала роскошную фигуру на Мальдивах
Поклонники по достоинству оценили выдающиеся формы певицы.
Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, удивила своих многочисленных поклонников горячим фото в купальнике. Снимок она выложила на своей странице в Instagram.
Известная певица уже не раз становится предметом обсуждения в сети. Наталья, будучи мамой двоих детей, не стесняется показывать свою точеную фигуру. Хвастаясь экзотическими видами Мальдивских островов, куда она уехала на время отпуска, Глюкоза продемонстрировала выдающиеся формы в откровенном оранжевом купальнике.
«И твоего света хватит на всех! Все идут вниз, а тебе наверх!» — подписала снимок звезда
Поклонники сразу же принялись обсуждать фотографию, отмечая смелость певицы и восхищаясь ее выдающимися формами.
«Наша солнечная красавица. Фото замечательные»;
«Miss World»;
«Такие фото — это уже сплошная мотивация», — хвалили подписчики Наталью
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Глюкоза продемонстрировала ягодицы своим поклонникам.
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