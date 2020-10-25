Глюкоза в мокром купальнике показала роскошную фигуру на Мальдивах

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Марина Неруцких
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Поклонники по достоинству оценили выдающиеся формы певицы.

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, удивила своих многочисленных поклонников горячим фото в купальнике. Снимок она выложила на своей странице в Instagram.

Известная певица уже не раз становится предметом обсуждения в сети. Наталья, будучи мамой двоих детей, не стесняется показывать свою точеную фигуру. Хвастаясь экзотическими видами Мальдивских островов, куда она уехала на время отпуска, Глюкоза продемонстрировала выдающиеся формы в откровенном оранжевом купальнике.

«И твоего света хватит на всех! Все идут вниз, а тебе наверх!» — подписала снимок звезда

Instagram @glukozamusic

Поклонники сразу же принялись обсуждать фотографию, отмечая смелость певицы и восхищаясь ее выдающимися формами.

«Наша солнечная красавица. Фото замечательные»;

«Miss World»;

«Такие фото — это уже сплошная мотивация», — хвалили подписчики Наталью

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Глюкоза продемонстрировала ягодицы своим поклонникам.

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