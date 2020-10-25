ТОП-4 счастливчика: у каких знаков зодиака сильнейшие ангелы-хранители

Названы четыре знака зодиака, у которых самые сильные ангелы-хранители. Для родившихся под счастливой звездой все двери открыты, они легко идут по жизни, обходя ее острые углы, пишет «Днепровская панорама».

Некоторые верят, что каждого человека берегут от напастей и превратностей судьбы ангелы-хранители. Они влияют на интуицию и помогают избежать опрометчивых поступков, спасают от недоброжелателей и помогают добиваться успехов в работе и личной жизни, но они не одинаково могущественны. Кому же повезло больше остальных?

Овен

Благодаря небесным защитникам, Овны невероятно успешны в карьере. Они легко получают повышение, хорошую зарплату и признание коллег. Рожденные под этим знаком как будто чувствуют, как добиться поставленной цели. Или им подсказывают свыше?

Близнецы

Ангел-хранитель Близнецов подает знаки и предостерегает от ошибок. Эти удачливые люди из любой ситуации могут выйти победителями, так как четко ставят цели и принимают правильные решения.

www.globallookpress / Dr. Wilfried Bahnmüller

Лев

Лев, как натура творческая и самовлюбленная, может порой оказаться в ненужном месте в ненужное время и нажить недоброжелателей. Но его лидерские качества и поддержка высших сил не позволят пасть перед лицом трудностей. Благодаря своему ангелу, Лев — всегда на коне.

Стрелец

Стрельцы — невероятно смелые. Секрет их уверенности — в знании, что ангел-хранитель не бросит. Это вселяет в представителей знака оптимизм и уверенность в будущем. Нет задачи, которая испугала бы стрельца, потому что его тайный защитник поможет всем планам сбыться, буквально превращая мечту в реальность.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября, а также рунический гороскоп на этот период.