Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября

Неделю с 26 октября по 1 ноября можно было бы назвать не менее сложной, чем предыдущую, однако мир, как всегда, спасет любовь и немного творчества. Всем знакам зодиака следует принять во внимание, что все семь дней по-прежнему будут пронизаны повышенной агрессией и импульсивностью, несогласием с другими точками зрения, противостоянием всех со всеми.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит неделя, полная вспыльчивости, внутреннего напряжения и сдерживаемой агрессии. Также ожидается повышение сексуальности и страстности. Очень рекомендуются занятия спортом — они помогут реализовать излишек энергии. Лучше исключить все дела, где требуется дипломатичность, аккуратность, утонченность.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя с 26 октября по 1 ноября будет довольно напряженной. Возможны сложности в личной жизни, а также вообще конфликты с окружающими. При ссорах и спорах не рекомендуется упорно и жестко отстаивать свою точку зрения — это может привести к разрыву отношений.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов это будет период активного несения своих идей окружающим. Внутреннее напряжение будет подталкивать вас к спорам, дебатам, энергичному обсуждению интересующих вас вопросов. Часть напряжения помогут сбросить подвижные виды спорта.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается период, связанный с обидами, непризнанием их значимости, неуважением. Однако у вас начинает формироваться намерение, которое превратит эту неудовлетворенность в активные, настойчивые действия. Это могут быть скрытые поступки с целью отомстить окружающим, либо просто желание самореализоваться и показать, чего вы стоите на самом деле.

Лев — гороскоп на неделю

Львам на неделе с 26 октября по 1 ноября хорошо будет проявить свою настойчивость, энергичность, лидерские качества. В том числе неделя хороша для произнесения речей и публичных выступлений. В любви вы можете оказаться не столь удачливы.

Дева — гороскоп на неделю

Девам будет сложно проявлять настойчивость. А когда это будет получаться, результаты окажутся неожиданными или нежелательными. Будет сложно рассчитать или спрогнозировать исход своих действий. Но вас не покидает общая вера в жизнь и в свои силы, и это очень поддерживает.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя очень напряженная. Сгущающийся фон конфликтов, противостояния и агрессии будет очень тревожить вас. Порой вам будет нелегко сохранять внутреннее равновесие, хотя внешне вы будете стараться не подавать вида. Не слишком нагружайте себя на предстоящей неделе.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя принесет напряжение в сексуальной сфере и любовной жизни. Будет сложно совместить желания и потребности с реалиями окружающего мира. С другой стороны, у вас начинается период особой осознанности и вдумчивости, который позволит ясно смотреть на вещи, планировать далеко вперед, оценить свое место в мире.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя с 26 октября по 1 ноября поможет проявить их значимость, яркость и энергичность. Период также обещает неожиданные приключения в любовной сфере. Для переговоров и планирования неделя не совсем подходящая.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя напряженная. Возможно противодействие вашим проектам или козни врагов. Также у вас возможны перепады уровня энергии: от бессилия до нетерпеливости и вспыльчивости.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи будут энергичны, и это поможет им активно проявлять себя в мире. Для личных отношений и любовной сферы неделя скорее неудачная. Так что сделайте акцент на самореализации, делах, социальных задачах.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам из их глубины начнет приходить понимание предстоящих задач и ясность относительно ближайших целей. Вы сможете построить планы и начать двигаться вперед. Неделя хороша для целенаправленных действий.

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