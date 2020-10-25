Сергей Жигунов развелся с Верой Новиковой — фото

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Карина Бернтгольц
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Свидетельство о расторжении брака известный актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото, видео: ТАСС / Астапкович Владимир; Instagram @zhigunov_sergey

Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов развелся с актрисой Верой Новиковой Свидетельство о расторжении брака звезда сериала «Моя прекрасная няня» опубликовал на своей странице в Instagram.

«Пусть полежит здесь», — скромно подписал пост Жигунов.

Instagram @zhigunov_sergey

Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году. В 2007-м пара распалась, поскольку артист, по слухам, после съемок «Моей прекрасной няни» закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Спустя два года бывшие супруги решили, что все-таки не могут жить друг без друга и решили сойтись. Однако недавно Сергея стали замечать в компании журналистки Виктории Ворожбит. На фоне этого появились слухи о разладе в звездной семье и начале бракоразводного процесса.

Теперь слухи о разводе знаменитостей официально подтверждены.

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