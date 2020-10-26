Топалов рассказал, как Тодоренко отреагировала на его поцелуй с Ильиных на льду

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Карина Бернтгольц
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В эфире шоу поп-исполнитель ответил на вопрос ведущей Алины Загитовой о ревности жены.

Топалов рассказал, как Тодоренко отреагировала на его поцелуй с Ильиных на льду

Фото: Instagram @reginatodorenko

Известный российский поп-исполнитель Влад Топалов в эфире шоу «Ледниковый период» рассказал, как Регина Тодоренко отреагировала на его поцелуй с фигуристкой Еленой Ильиных. Несмотря на то, что подобный жест стал всего лишь частью номера пары, фанатов насторожило, что артист уже не первый раз играет чувства к партнерше перед публикой. Некоторые даже решили, что между Топаловом и Ильиных отношения уже зашли за пределы дружеских.

Впрочем, поп-исполнитель опроверг домыслы зрителей.

«Регина не ревнует. <…> Такой номер не может быть без поцелуя», — отрезал музыкант, отвечая на вопрос ведущей проекта, фигуристки Алины Загитовой. 

Он также добавил, что его жена Регина Тодоренко дала согласие на поцелуй с фигуристкой на льду в рамках шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возмущенные зрители потребовали убрать певца Влада Топалова из проекта. Интернет-пользователи не одобрили выбранный им и фигуристкой Еленой Ильиных романтический стиль выступлений.

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