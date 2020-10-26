Под покровительством высших сил: ТОП-3 знака зодиака, которые «родились в рубашке»

Небеса не одинаково благосклонны к разным категориям людей, уверяют астрологи. Есть среди них те, кого можно назвать любимчиками высших сил. Представители трех созвездий всегда могут рассчитывать на помощь Вселенной. Эти наиболее удачливые знаки зодиака перечислил портал Krasnodarmedia.su

Близнецы

Порхающие по жизни Близнецы не привыкли оглядываться назад и смотрят вдаль. Все их проблемы решаются в мгновение ока. Поддержка свыше помогает им как в сложных ситуациях, так и по жизни в целом. Им легко дается достаток, а рядом часто оказываются нужные люди.

Дева

Желания Дев исполняются как по мановению волшебной палочки. И не важно, бытовые ли это потребности, или заветные мечты. Впрочем, и без такого подспорья представители этого знака достигают желаемого. Все благодаря сильной интуиции и врожденной прагматичности.

Стрелец

Про таких людей говорят «родился в рубашке». Даже самые рискованные дела оканчиваются для смелых и находчивых Стрельцов хорошо. Вселенная любит их за неподдельный оптимизм и умение учиться на ошибках. Поэтому они всегда выходят сухими из воды.

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