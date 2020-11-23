«Мажорики?» — Беременная невестка Валерии раскритиковала свою элитную квартиру

Карина Бернтгольц
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Вскоре после заселения Лиана Волкова нашла изъяны в новой жилплощади.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Супруга сына Валерии Арсения Шульгина Лиана Волкова на своей странице в Instagram раскритиковала «уютное гнездышко», в котором поселилась с новоиспеченным мужем. В минувшие выходные влюбленные переехали в новые апартаменты, расположенные в «Москва-Сити». Поначалу они были в восторге от квартиры и даже не прислушались к советам своих родителей, которым выбранная жилплощадь сразу не пришлась по душе.

Впрочем, со временем и невестка певицы Валерии Лиана усмотрела изъяны в квартире, о которых поспешила рассказать подписчикам в Instagram.

«Ужасный воздух здесь, загазованность. Окна не открываются. Система кондиционирования воздуха постоянно дует и гудит. Бесплатная парковка в „Сити“ 15 минут, час — 380 рублей. Поначалу кажется, будто живешь в отеле, это прикольно, а потом хочется уюта», — перечислила недостатки апартаментов жена Шульгина.

Пользователям сети показалось, что Волкова слишком придирчиво относится к своему жилью. А кто-то и вовсе списал недовольство на беременность девушки.

Instagram @lianashulginaa

«Мажорики?»

«По-моему, вы придираеесь»;

«Зажрались»;

«А я с вами согласна!» — делились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беременная невестка Валерии пожаловалась на «прыгающий» вес.

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