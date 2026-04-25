Трое пострадавших при сходе лавины в Бурятии выбрались из-под снега сами

Трое мужчин, получивших ранения в результате схода лавины в Бурятии, сами выбрались из-под завалов. Об этом сообщили на канале агентства гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) республики в мессенджере МАКС.

Пострадавших эвакуировали с места ЧП и передали медикам. Всех троих доставили в Тункинскую центральную районную больницу. В ведомстве уточнили, что один из путешественников был госпитализирован, еще двоим назначили амбулаторное лечение.

Также в ходе поисковых работ сотрудники экстренных служб нашли тело женщины 1984 года рождения. Поиски остальных туристов продолжаются, предварительно, они могут быть скрыты под снегом.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что сотрудники ведомства нашли троих туристов из отряда, попавшего под лавину в Бурятии. Группа попала под снежный поток утром 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда. В спасательной операции было задействовано более 20 специалистов и три единицы техники.

