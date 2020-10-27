«Где-то нервно курит один Топалов»: фигуристка Ильиных показала возлюбленного

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Виктория Андреева
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Знаменитая фигуристка опровергла домыслы о романе с супругом телеведущей Регины Тодоренко.

Фото, видео: Instagram @blackswanei

В то время как общественность активно раскручивает слухи о романе олимпийской чемпионки, фигуристки Елены Ильиных с певцом Владом Топаловым на проекте «Ледниковый период», сама спортсменка активно публикует в сети нежные фото с другим мужчиной.

Очередной пост в Instagram Ильиных посвятила отцу своего ребенка, артисту балета Сергею Полунину. В кадре 26-летняя чемпионка пристально смотрит в глаза избраннику, полная любви.

«Сегодня произошел какой-то небольшой, казалось бы плевый момент, но он заставил меня задуматься, что первый, к кому ты бежишь „жаловаться“, „искать тепла“, да назовите как угодно… это семья», — философски подписала снимок фигуристка.

Instagram @blackswanei

Пользователи сети сочли этот пост Елены за «оправдание» перед публикой, упрекнувшей ее в неверности Полунину. Однако не стали в очередной раз набрасываться на звезду с обвинениями, а просто пожелали ей счастья в личной жизни.

«Леночка, вы с мужем оба талантливые люди! Как хорошо, что вы есть друг у друга!»

«Где-то нервно курит один Топалов… Но красавцы, конечно!»

«Лена — умница! Именно так и есть, поэтому ценить и беречь надо семью. Ничто, никакой проект не заменит ее!» — обращались к фигуристке фолловеры.

Между тем, на странице Ильиных немало не менее нежных и провокационных фото и с самим Владом Топаловым. В описании под одним из них, она даже призналась в чувствах артисту, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публика потребовала выгнать Влада Топалова из «Ледникового периода» из-за Елены Ильиных.

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