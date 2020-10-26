Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Участие Влада Топалова в шоу «Ледниковый период» оказалось под вопросом. Возмущенные зрители потребовали убрать певца из проекта. Интернет-пользователи не одобрили выбранный им и фигуристкой Еленой Ильиных романтический стиль выступлений. Во время выполнения каждого танцевального номера артист чувственно касается партнерши и целует ее. Такое поведение насторожило поклонников супруги поп-исполнителя — Регины Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 18 Окт 2020 в 1:52 PDT

Сама телеведущая тоже участвует в «Ледниковом периоде». Ее партнером стал фигурист Роман Костомаров. Их номера не вызывают нареканий у масс. Пара прекрасно откатывает свою программу. При этом звезды, в отличие от Топалова и Ильиных, не нарушают личных границ.

Фанаты Тодоренко разделились во мнениях относительно выходов на лед Влада Топалова. Часть из них считает, что столь вызывающим образом певец пытается компенсировать нехватку техники. Другая половина уверена: между артистом и спортсменкой завязался или вот-вот завяжется роман. Обеспокоенные за судьбу брака Топалова и Тодоренко юзеры наводнили аккаунт певца в Instagram комментариями с призывами прекратить объятия и «поцелуйчики» с Ильиных либо покинуть съемки.

Ранее 5-tv.ru писал, что таролог описала отношения Топалова с партнершей по льду.