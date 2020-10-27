Тренер по речи Ксения Чернова, некогда состоявшая с Сергеем «Тарзаном» Глушко в близкой связи, рассказала, зачем пошла на детектор лжи и во всеуслышание рассказала об отношениях с бодибилдером. В интервью 5-tv.ru она призналась: коварных целей не имела. Хотела только помочь избавиться от надоедливой конкурентки — начинающей актрисы Анастасии Шульженко — преследовавшей «жертву» по пятам.

«Мне стало жалко его. Мой основной посыл был в том, что он живой человек, всякое может быть, но преследовать за то, что он оступился, это просто низость. Создавать ситуации, которые создает Настя, — это верх цинизма», — возмущалась Ксения.

По ее словам, Тарзан действительно обладает «мощной энергетикой», сводящей с ума всех женщин вокруг. В свою же очередь, он «не особо сдерживает» желание кем-то обладать. Однако тренер не видит причин устраивать из этого грандиозное шоу.

Ксения рассказала, что пошла на передачу «На самом деле» только для того, чтобы отстоять честь и достоинство близкого друга, роман с которым продолжался недолго, но оставил исключительно положительные воспоминания. Женщину пришлось уговаривать, поскольку она остерегалась последствий для своей личной жизни, карьеры и боялась, что скандал отразиться на детях. В итоге дала утвердительный ответ.

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Чернова уверена: вся история с мнимой беременностью Шульженко от Глушко — грязный пиар. Начинающая актриса просто не нашла другого способа «запомниться» публике. Сергей же — «нормальный мужик», который просто слишком сильно доверяет окружающим.

«Он наивный слегка. Я представляю, насколько больно отзывается в нем и в Наташе (Наталье Королевой — певице, супруге Тарзана — Прим.ред.) вот эта вся ситуация. Я не хотела идти на эту передачу и рассказывать это. <…> Я говорю: пойду только ради того, чтобы исправить ситуацию, чтобы эта травля прекратилась, потому что у меня нет какого-то негатива по отношению к Сергею», — подчеркнула собеседница 5-tv.ru.

В заключение она добавила, что не желает зла Сергею Глушко и его супруге и очень переживает за его здоровье, поскольку «эта ситуация его сильно подкосила».

Скандал с участием известного бодибилдера вспыхнул несколько недель назад. Изначально в СМИ появилась информация о краже драгоценностей из дома его супруги, певицы Наташи Королевой, потом — о двух незнакомых женщинах, которых Сергей Глушко якобы пригласил, пока звезда была в отъезде. Еще позднее стало известно об интимной связи начинающей актрисы Анастасии Шульженко с женатым стриптизером. Глушко публично раскаялся перед супругой в Instagram, заявив также, что он «мужик на «200%».

Ранее 5-tv.ru публиковал переписку Сергея «Тарзана» Глушко с любовницей Анастасией Шульженко.