Видео: Тарзан побывал на допросе по делу об исчезновении украшений Королевой

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Алиса Маркова
Эксклюзив 55

Стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, вызвали на допрос в УВД по ЗАО Москвы.

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра; 5-tv.ru

Муж известной российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под прозвищем Тарзан, побывал на допросе в УВД по ЗАО Москвы, куда его вызвали по делу о пропаже украшений у его супруги.

Сергей Глушко вышел из здания органов внутренних дел серьезным и не стал комментировать происходившее на допросе, проигнорировав вопросы журналистов.

Месяц назад певица заявила, что в ее отсутствие муж-стриптизер привел домой двух дам. Измена вскрылась якобы после пропажи из квартиры драгоценной на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Вскоре о себе дала знать любовница Тарзана — начинающая актриса Анастасия Шульженко. На телеэкране и в соцсетях девушка уверяет, что давно состоит с ним в любовной связи.

После назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. Глушко открестился от чувств к Анастасии и осудил ее за обнародование видео интимного характера с его участием. В интервью Ксении Собчак Королева заявила, что в итоге простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала «подставой». Тем временем поклонники звездной пары подозревают, что вся история с адюльтером Тарзана была пиар-акцией супругов для привлечения к себе внимания и раскрутки новой песни Королевой.

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