Устоять невозможно: дамы каких знаков зодиака пленят мужчин с первой встречи

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Валентин Черников
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Астрологи назвали два типа женщин, которые с легкостью обезоруживают сильный пол и подчиняют себе.

Устоять невозможно: дамы каких знаков зодиака пленят мужчин с первой встречи

Фото: Depositphotos / KrisCole

Первая же встреча с роковой красоткой может плохо кончиться для мужчины — он окажется во власти ее чар. Ради нее он будет способен уйти из семьи или потратить все состояние. Оказывать такое влияние на сильный пол могут далеко не все дамы. Как уверяют астрологи, лишь рожденные под двумя созвездиями умеют так вскружить голову ухажерам.

Лев

Даже если Львица явится на рандеву почти без макияжа и эффектного наряда, она все равно сразит мужчин наповал. Представительница этого знака не старается завоевать внимание. Это получается у нее само собой. Она очень сексуальна и при этом естественна в общении. Может говорить о ерунде, но собеседники слушают ее с открытым ртом. Их легко понять — устоять перед ней не получится.

Скорпион

Бороться с магнетизмом женщины-Скорпиона невозможно. Ей достаточно взглянуть мужчине в глаза, чтобы тот забыл обо всем на свете. Она знает, что привлекательна, и мастерски этим пользуется. Этой страстной даме нравится коллекционировать поклонников. При желании она может показаться представителям сильного пола легкой добычей. Но лишь под конец те понимают, кто был настоящей добычей, а кто — охотницей.

Ранее 5-tv.ru писал, о самых сексуальных мужчинах по знаку зодиака.

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Устоять невозможно: дамы каких знаков зодиака пленят мужчин с первой встр...

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