Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу

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Светлана Шевченко
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Восемь месяцев назад 75-летний сатирик вновь стал отцом.

Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Известный сатирик Евгений Петросян госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал KP.RU.

Медики предполагают у 75-летней знаменитости коронавирусную инфекцию. О его состоянии пока ничего не известно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Петросян восемь месяцев назад вновь стал отцом. Малыша, названного в честь дедушки Ваганом, сатирику родила его молодая супруга и помощница Татьяна Брухунова.

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