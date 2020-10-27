Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу
| Светлана Шевченко Общество 2 218
Восемь месяцев назад 75-летний сатирик вновь стал отцом.
Фото: Instagram @petrosyanevgeny
Известный сатирик Евгений Петросян госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал KP.RU.
Медики предполагают у 75-летней знаменитости коронавирусную инфекцию. О его состоянии пока ничего не известно.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Петросян восемь месяцев назад вновь стал отцом. Малыша, названного в честь дедушки Ваганом, сатирику родила его молодая супруга и помощница Татьяна Брухунова.
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