Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу

Известный сатирик Евгений Петросян госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал KP.RU.

Медики предполагают у 75-летней знаменитости коронавирусную инфекцию. О его состоянии пока ничего не известно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Петросян восемь месяцев назад вновь стал отцом. Малыша, названного в честь дедушки Ваганом, сатирику родила его молодая супруга и помощница Татьяна Брухунова.